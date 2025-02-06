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Акула от обиды напала на русскую туристку на Мальдивах

Акула от обиды напала на русскую туристку на Мальдивах

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