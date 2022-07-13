Мировое обозрение

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«Русский солдат, в самом деле, превосходно выдерживает огонь, и легче уничтожить его, чем заставить отступить». Бой под Салтановкой

«Русский солдат, в самом деле, превосходно выдерживает огонь, и легче уничтожить его, чем заставить отступить». Бой под Салтановкой

Н. С. Самокиш. Подвиг солдат Раевского под СалтановкойПредыстория 2-я Западная армия Багратиона успешно улизнула от ловушки, расставленной Наполеоном, силами короля Жерома и мощного корпуса Даву (в сущности, целая армия).

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