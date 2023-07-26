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Лицензии охотникам в Забайкалье распределят жеребьевкой в начале августа

Лицензии охотникам в Забайкалье распределят жеребьевкой в начале августа

Жеребьевку для распределения лицензий на охоту проведут в Забайкальском крае в августе.Министерство природных ресурсов Забайкальского края проинформировало о том, что жеребьевка по распределению лицензий между охотниками пройдет в начале августа.

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