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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» после скандала «Реала»: «Хватит портить имидж испанского футбола и издеваться над судьями»

«Это невыносимо. Хватит портить имидж испанского футбола», – говорится в сообщении «Атлетико», которое сопроводили хэштегом «Хватит издеваться над судьями».

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