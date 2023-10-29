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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж изменил с бывшей женой, и она от него родила

Муж изменил с бывшей женой, и она от него родила

Познакомилась я со своим мужем, когда мне было в 22 года. Ему в тот момент было 29 лет. Два года уже был разведен.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Так у ребёнка и будет отец. Если он хочет им быть. При этом мужем Вашим он быть и не может. Не любите его, не можете его простить-не стОит тратить свою жизнь и время на нелюбовь, на фальшь и враньё. Не нужно себя обманывать. Простить, может, и простите. Но вряд ли забудете. Не вижу смысла себя поедать всю жизнь. Отец и муж - разные категории.
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2 д.
Вера Федорова
В тот момент, как только он не пришёл домой ночевать.
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2 д.
Вера Федорова
&quot;Я ему сказала, что если он хочет быть с нами, то только с нами, без контактов с ней и ее новорожденным ребёнком.&quot; А какое право у тебя лишать ребёнка отца?! Условие она ему выставляет...Раньше нужно  выставлять, когда он ночевал не дома. Теперь уж, что есть, то есть. Если он не сдержал слова тогда, то что ему будет мешать ходить  в ту семью и укладывать деток спать, читать им на ночь сказки, убаюкивать бывшую жену...Предавший раз, предаст и дважды.
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2 д.

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