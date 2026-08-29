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ЕЦБ призвали активнее внедрять блокчейн для сохранения роли центробанка

ЕЦБ призвали активнее внедрять блокчейн для сохранения роли центробанка

Европейскому центральному банку необходимо активнее внедрять блокчейн, чтобы сохранить свое ключевое положение в финансовой системе, заявила член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

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