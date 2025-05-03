В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В столице Украины раздались взрывы. Как следует из сообщения Киевской городской военной администрации, в городе была объявлена воздушная тревога, после чего активизировались системы противовоздушной обороны.
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