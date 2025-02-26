В Омске и области включат сирены. Проверка их готовности к работе пройдет 5 марта. Следующее в этом году тренировочное включение электросирен запланировано на 1 октября.
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В Омске и области включат сирены. Проверка их готовности к работе пройдет 5 марта. Следующее в этом году тренировочное включение электросирен запланировано на 1 октября.