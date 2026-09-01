МИД РФ сделал представление посольству Японии из-за военных учений с США

Россия сделала представление посольству Японии в Москве в связи с запланированными трехсторонними военными совместно с США и Австралией Orient Shield вблизи российских границ.
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