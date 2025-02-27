«Одноклассники» обновили функционал раздела «Обсуждения»

Ключевым нововведением стала вкладка «Популярные» Социальная сеть «Одноклассники» представила обновленный раздел «Обсуждения», который теперь включает в себя усовершенствованные инструменты для обмена мнениями и просмотра актуального контента.
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