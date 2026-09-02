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Врач Самойлова сообщила, что коллаген из бульона не попадает прямо в суставы

Врач Самойлова сообщила, что коллаген из бульона не попадает прямо в суставы

Костный бульон содержит белок и аминокислоты, но не заменяет полноценное питание или лекарства. Врачи предупредили, что людям с подагрой и повышенной мочевой кислотой не стоит им злоупотреблять, пишет газета «Известия» .

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