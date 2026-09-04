Финский общественник и военкор Кости Хейсканен рассказал, что в рамках визита в Крым намерен снять сюжет о бывшей квартире Владимира Зеленского, чтобы показать финнам, что украинские олигархи и политики рассматривали полуостров исключительно как источник обогащения.