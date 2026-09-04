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Русская весна

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Финский военкор снимет сюжет о квартире Зеленского в Крыму

Финский военкор снимет сюжет о квартире Зеленского в Крыму

Финский общественник и военкор Кости Хейсканен рассказал, что в рамках визита в Крым намерен снять сюжет о бывшей квартире Владимира Зеленского, чтобы показать финнам, что украинские олигархи и политики рассматривали полуостров исключительно как источник обогащения.

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