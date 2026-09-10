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Царьград

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Трамп отказался от предложения Бессента отложить атаку на Иран

Трамп отказался от предложения Бессента отложить атаку на Иран

Президент США Дональд Трамп отказался от предложения министра финансов Скотта Бессента отсрочить атаку на Иран.

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