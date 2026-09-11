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Военное обозрение

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За ночь российской ПВО удалось перехватить 777 запущенных противником БПЛА

За ночь российской ПВО удалось перехватить 777 запущенных противником БПЛА

Украинские боевики продолжают запускать дроны вглубь территории России.

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