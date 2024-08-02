💡Часть абонентов в Саках осталась без электричества На месте работают специалисты, электроснабжение планируют восстановить через три часа, сообщает пресс-служба «Крымэнерго».
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💡Часть абонентов в Саках осталась без электричества На месте работают специалисты, электроснабжение планируют восстановить через три часа, сообщает пресс-служба «Крымэнерго».