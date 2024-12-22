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«ПСЖ» благодаря двум сейвам Сафонова в серии пенальти вышел в следующий раунд Кубка Франции

«ПСЖ» благодаря двум сейвам Сафонова в серии пенальти вышел в следующий раунд Кубка Франции

Сегодня, в ночь на 23-е декабря «ПСЖ» встречался на выезде с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции.Сегодня, в ночь на 23-е декабря «ПСЖ» встречался на выезде с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции.

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