«ПСЖ» благодаря двум сейвам Сафонова в серии пенальти вышел в следующий раунд Кубка Франции

Сегодня, в ночь на 23-е декабря «ПСЖ» встречался на выезде с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции.Сегодня, в ночь на 23-е декабря «ПСЖ» встречался на выезде с «Лансом» в 1/32 финала Кубка Франции.