Захарова пообещала Литве неприятности из-за хамства в адрес России AlexCoderЗахарова пообещала Литве неприятности из-за хамства в адрес России AlexCoder Призывы устроить в РФ госпереворот не останутся без последствий для Вильнюса Власти Литвы,которые регулярно предоставляют свою территорию для "антироссийских сборищ"нашей беглой несистемной оппозиции, а также участие в нихпредставителей литовской дипломатии,должны осознавать, что подобное хамское поведение не останется без последствий.