Newzfeed

494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lora Некрасова
    Как только Батька сказал, что Крым - это и его Крым, дело пошло.Белорусская делег...
  • Людмила Сергеева
    Александр Рар рас...
  • Анатолий Карпенко
    Ну и чьей победе этот придурок радуется? Еслиб не зима хрен бы ты этот уголь видел. Это байден прислал для своих бойц...Зеленский назвал ...

Захарова пообещала Литве неприятности из-за хамства в адрес России

Захарова пообещала Литве неприятности из-за хамства в адрес России

Захарова пообещала Литве неприятности из-за хамства в адрес России AlexCoderЗахарова пообещала Литве неприятности из-за хамства в адрес России AlexCoder Призывы устроить в РФ госпереворот не останутся без последствий для Вильнюса Власти Литвы,которые регулярно предоставляют свою территорию для "антироссийских сборищ"нашей беглой несистемной оппозиции, а также участие в нихпредставителей литовской дипломатии,должны осознавать, что подобное хамское поведение не останется без последствий.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх