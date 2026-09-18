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Голосование прошло в исправительных учреждениях ЯНАО

Голосование прошло в исправительных учреждениях ЯНАО

В исправительных учреждениях Ямала завершилось голосование. Свое избирательное право реализовали более 30 человек, сообщил уполномоченный по правам человека Андрей Нестерук.

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