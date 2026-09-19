Избирательная комиссия Смоленской области обновила данные о явке на выборах

Центр общественного наблюдения передаёт: по данным избирательной комиссии Смоленской области, явка на выборах депутатов Государственной Думы на 15:00 19 сентября составляет 44,32% от общего числа избирателей в регионе.
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