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Смоленская Газета

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Избирательная комиссия Смоленской области обновила данные о явке на выборах

Избирательная комиссия Смоленской области обновила данные о явке на выборах

Центр общественного наблюдения передаёт: по данным избирательной комиссии Смоленской области, явка на выборах депутатов Государственной Думы на 15:00 19 сентября составляет 44,32% от общего числа избирателей в регионе.

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