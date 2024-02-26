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Белка по-человечески попросила воды у туриста и стала пить из бутылки: видео

Белка по-человечески попросила воды у туриста и стала пить из бутылки: видео

Самые жаркие месяцы лета являются испытанием не только для людей. Живущие в парках белки научились решать эту проблему взаимодействием с посетителями: на видео попал момент, как одна из белок прыгнула к прохожему и попросила попить воды из его бутылки.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Умница белочка!!!!
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10 час.
Элеонора Коган
Обожаю белочек!!!!
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10 час.

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