ЛУКОЙЛ помогает отремонтировать школы в Нижегородской области

КСТОВО, 9 августа, ФедералПресс. Компания «ЛУКОЙЛ» помогает отремонтировать образовательные учреждения в Кстовском муниципальном округе в рамках подготовки к новому учебному году, передает «ФедералПресс».
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