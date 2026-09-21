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Россиянам рассказали, что оценка запасов железа исключительно по уровню ферритина считается неполной

Россиянам рассказали, что оценка запасов железа исключительно по уровню ферритина считается неполной

Врачи предупреждают, что усталость, выпадение волос и снижение концентрации могут быть признаками скрытого дефицита железа в организме.

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