«Лучший выход — бежать из Прибалтики»: пафосный путь в Европу закончился кошмаром для бывших республик СССР

Сегодня прибалтийские политики все больше вооружают свои страны. В таких условиях для любого здравомыслящего человека молодого возраста, у которого есть силы и возможности обустроиться на новом месте, лучший выход – эмигрировать.
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