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Глава Perplexity: ИИ избавит офисных работников от культа Excel и PowerPoint

Глава Perplexity: ИИ избавит офисных работников от культа Excel и PowerPoint

Генеральный директор американской компании Perplexity Аравинд Сринивас в подкасте у Джо Рогана заявил, что переход рутинных офисных задач на искусственный интеллект оправдан, поскольку эти функции были навязаны сотрудникам продавцами программного обеспечения.

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