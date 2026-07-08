Глава Perplexity: ИИ избавит офисных работников от культа Excel и PowerPoint

Генеральный директор американской компании Perplexity Аравинд Сринивас в подкасте у Джо Рогана заявил, что переход рутинных офисных задач на искусственный интеллект оправдан, поскольку эти функции были навязаны сотрудникам продавцами программного обеспечения.
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