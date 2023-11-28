Сенатор Инна Святенко: Место в дошкольном учреждении для детей участников СВО должно быть приоритетным

Место в дошкольном учреждении для детей участников СВО должно быть приоритетнымВ беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко сообщила, что место в дошкольном учреждении для детей участников СВО должно предоставляться в приоритетном порядке.