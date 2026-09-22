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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-центровой «Милоуки» Радулица: «Не считаю Янниса каким-то экстраординарным талантом. Весь этот его стиль, для меня это не баскетбол»

Экс-игрок НБА Мирослав Радулица не ожидал, что его бывший партнер по « Милуоки » Яннис Адетокумбо достигнет такого высокого уровня.

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