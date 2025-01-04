Если накачать шину азотом, она не будет сдуваться?

SI

Sergey Ivanov

Авиационные шины накачивают азотом, притом осушенным. Азот нужен для того, чтобы предотвратить возгорание шины при посадке (шина сильно нагревается!). А осушают азот для того, чтобы давление оставалось стабильным и не зависело от температуры воздуха и конденсации влаги. Этот же азот закачивают в амортстойки шасси. Ну и, наконец, этот же азот имеется в гидроаккумуляторах, за счет которых поддерживается давление в гидросистеме самолета в случае каких- то отказов. Ну, а теория автора о том, что шина, накачанная азотом, не сдувается- это чушь.