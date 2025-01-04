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За рулем

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Если накачать шину азотом, она не будет сдуваться?

Если накачать шину азотом, она не будет сдуваться?

Каким газом лучше накачивать шины – привычным воздухом, в котором 78% азота и 21% кислорода, или же «чистым» азотом? Такая услуга пользуется стабильным спросом, и неспроста, ведь азоту приписывается множество достоинств.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Авиационные шины накачивают азотом, притом осушенным. Азот нужен для того, чтобы предотвратить возгорание шины при посадке (шина сильно нагревается!). А осушают азот для того, чтобы давление оставалось стабильным и не зависело от температуры воздуха и конденсации влаги. Этот же азот закачивают в амортстойки шасси. Ну и, наконец, этот же азот имеется в гидроаккумуляторах, за счет которых поддерживается давление в гидросистеме самолета в случае каких- то отказов. Ну, а теория автора о том, что шина, накачанная азотом, не сдувается- это чушь.
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