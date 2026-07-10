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Гарсия перед Испанией: «Бельгия сделает все, чтобы забить. Не хотим просто терпеть, иначе нас выбьют»

Тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался в преддверии сегодняшнего матча 1/4 финала ЧМ-2026 с Испанией.

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