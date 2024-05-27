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Прокрастинация сна, или Почему мы не можем заставить себя ложиться вовремя

Прокрастинация сна, или Почему мы не можем заставить себя ложиться вовремя

В английском языке есть термин «revenge bedtime procrastination» — прокрастинация перед сном. Это то, чем мы все занимаемся, лишь бы оттянуть время засыпания: читаем, залипаем в телефон, предаемся раздумьям о жизни, смотрим фильмы и сериалы…  И это, как оказалось, массовая проблема, которая негативно отражается на самочувствии.

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