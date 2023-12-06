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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

Чей, говорите, друг? Новый президент Аргентины отказался от предвыборных обещаний и вновь развернулся к России, Китаю и БРИКС

На волне антироссийских и антикитайксих популистских лозунгов ко власти в Аргентине пришел Хавьер Милей, «друг США», с его же слов, и, что называется, в доску свой для Запада, по крайней мере, так казалось.

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Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Он умён и хитёр. Без этого в нашей жизни не прожить.
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15 час.
Нина
Видимо, скоро начнётся &quot;дайте... помогите...&quot; и тп.😉
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13 час.
Борис Александров
Похоже, ещё одна пиявка на нашу шею...
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11 час.

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