В центральный аппарат СК России затребован доклад после телесюжета о нарушении жилищных прав граждан в Московской области

В эфире новостной программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в городах Раменское и Электросталь Московской области застройщики обманули несколько семей при строительстве загородных домов.
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