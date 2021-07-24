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Сборная России по баскетболу обыграла Китай, но даже сегодня расслабляться еще нельзя

Сборная России по баскетболу обыграла Китай, но даже сегодня расслабляться еще нельзя

Вслед за девушками успешно стартовала на Олимпиаде-2020, и мужская сборная Россия по баскетболу 3x3. Наша команда в составе Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров в стартовом матче обыграла сборную Китая – 21:13.

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