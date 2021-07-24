Сборная России по баскетболу обыграла Китай, но даже сегодня расслабляться еще нельзя

Вслед за девушками успешно стартовала на Олимпиаде-2020, и мужская сборная Россия по баскетболу 3x3. Наша команда в составе Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров в стартовом матче обыграла сборную Китая – 21:13.