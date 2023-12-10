Более 10 часов холодная вода затапливала несколько участков в частом секторе Красного села

От холодного водоснабжения на ближайшие пару часов отключат шесть частных домов. В историческом районе Дудергоф на Промышленной улице произошёл прорыв трубы, который не могли ликвидировать более 10 часов.
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