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Свежие комментарии

  • Акимова Татьяна
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Названы победители конкурса инфракрасной фотографии «Жизнь в другом свете» 

Названы победители конкурса инфракрасной фотографии «Жизнь в другом свете» 

Первое место в номинации «Пейзаж» — «Швейцария» / © Gavin Spooner Второе место в номинации «Пейзаж» — «Зима» / © Jonas Hangartner Третье место в номинации «Пейзаж» — «Среди деревьев» / © Sennen Powell Первое место в номинации «Ультрафиолет» — «Магнолия крупноцветковая» / © Michael Riffle Второе место в номинации «Ультрафиолет» — «Бурачник лекарственный» / © Rain Hayes Третье место в номинации «Ультрафиолет» — «Яркий рост» / © Troy Casswell Первое место в номинации «Астрофотография» — «Теряя счет времени» / © Jonas Hangartner Второе место в номинации «Астрофотография» — «Новый взгляд» / © Daniel Stein Третье место в номинации «Астрофотография» — «Галактическое древо» / © Jurgen M.

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