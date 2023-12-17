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NYT: Израиль знал о финансировании ХАМАС с 2018 года и ничего не предпринял

NYT: Израиль знал о финансировании ХАМАС с 2018 года и ничего не предпринял

Израильская разведка получила исчерпывающую информацию об обширных финансовых операциях ХАМАС в 2018 году, но не предприняла ничего, чтобы остановить их и прекратить приток средств в палестинскую группировку.

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