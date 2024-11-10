Oтpaзитcя ли нa цeнe Arbitrum paзблoкиpoвкa тoкeнoв нa $48,5 млн?

Arbitrum готовится к очередной крупной разблокировке токенов, которая состоится 16 ноября. На рынок выйдет 92,65 млн токенов ARB на сумму около $48,5 млн, предназначенных в первую очередь для команды криптопроекта, консультантов и инвесторов.
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