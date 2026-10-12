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Царьград

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Долги жителей Кубани перед банками достигли 1,677 трлн рублей

Долги жителей Кубани перед банками достигли 1,677 трлн рублей

Задолженность жителей Краснодарского края по розничным кредитам за год увеличилась на 7,6%, при этом почти 60% портфеля сформировали жилищные займы, объем которых приблизился к 1 трлн рублей.

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