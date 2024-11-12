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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» – главный фаворит АПЛ с вероятностью чемпионства 60,3%. «Ман Сити» – 2-й, «Арсенал» – 3-й, «Челси» – 4-й (Opta)

Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии после 11 туров, набрав 28 очков. Суперкомпьютер, который провел 10 000 симуляций этого сезона, оценил шансы команды Арне Слота на завоевание чемпионского титула в 60,3%.

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