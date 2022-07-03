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Зеленський: ми повернемося до Лисичанська

Президент України Володимир Зеленський (архівне фото)   Зеленський: ми повернемося до Лисичанська Раніше військове командування України заявило, що було ухвалено рішення про відведення військ із міста Президент України Володимир Зеленський повідомив у неділю, що українські війська відступили з Лисичанська, але обіцяв відновити контроль над цим районом завдяки військовій тактиці та перспективі отримання нової, досконалішої зброї.

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