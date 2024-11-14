Россияне разбогатели и стали есть больше устриц, гребешков и осьминогов. За семь месяцев 2024 года продажи всех видов моллюсков выросли на 19% к прошл...

Россияне разбогатели и стали есть больше устриц, гребешков и осьминогов. За семь месяцев 2024 года продажи всех видов моллюсков выросли на 19% к прошлому году в натуральном выражении и на 25% — в денежном.
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