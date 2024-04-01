В Совфеде одобрили обращение к ООН из-за попыток вмешательства в выборы

Комитет Совета Федерации по международным делам поддержал и рекомендовал верхней палате парламента РФ принять проект обращения к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента России.
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