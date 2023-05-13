Военное обозрение

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Глава парламента Крыма: Планируемое контрнаступление ВСУ станет одной из самых больших авантюр Запада

Глава парламента Крыма: Планируемое контрнаступление ВСУ станет одной из самых больших авантюр Запада

Почти ни у кого уже нет сомнений, что столь часто анонсированное и столько же раз отложенное контрнаступление ВСУ более выгодно и необходимо западным покровителям киевского режима, чем самим украинским правителям, а тем более народу Украины.

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