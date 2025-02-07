«Меня использовали»: Свифт готова вычеркнуть Блейк Лайвли из жизни на фоне скандала

Использует ее имя: Тейлор Свифт оказалась втянута в скандал с Блейк Лайвли Дружбе приходит конец Блейк Лайвли и Тейлор Свифт Соцсети Тейлор Свифт оказалась втянута в скандал с Блейк Лайвли и Джастином Бальдони.
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