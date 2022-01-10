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Ягудин о травме Коляды: «Хочется пожелать здоровья Михаилу. Будем надеяться, что он восстановится к Олимпиаде»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился мнением о замене Михаила Коляды на Андрея Мозалева в составе сборной России на чемпионат Европы.

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