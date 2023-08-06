"Ситуация, как в анекдоте": Эксперт высмеял идею скрывать национальность преступников

ИП Иван Петров Говорит о том что государство самоустранилось, просто ситуация дошла до того что, контролировать уже не могут и не хотят, нет такой проблему, а в итого русское население будет иничтожено, как при распаде СССР, как говорится, это дело рук самих утопающих, у депутатов и власти, проблем нет

Гоша Веверсис сначала умалчивать нац. принадлежность ,а потом войдёт в статистику как русские и уже никому ничего не докажешь.