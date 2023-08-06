ФОТО: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS Пресс-службам СК запретили указывать национальность преступников, сообщает источник.
"Ситуация, как в анекдоте": Эксперт высмеял идею скрывать национальность преступников
Комментарии
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ИП
Иван Петров
Говорит о том что государство самоустранилось, просто ситуация дошла до того что, контролировать уже не могут и не хотят, нет такой проблему, а в итого русское население будет иничтожено, как при распаде СССР, как говорится, это дело рук самих утопающих, у депутатов и власти, проблем нет
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14 час.
Гоша Веверсис
сначала умалчивать нац. принадлежность ,а потом войдёт в статистику как русские и уже никому ничего не докажешь.
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13 час.
Rabiga Rafikova
Правильное решение. В "миртесен" целый месяц ежедневно обсасываются одни и те же происшествия, числом не более пяти, которые произошли с участием мигрантов. Цель ясна- взорвать страну изнутри, привлекая русских националистов и людей, не далёких умом, которые сами не имели негативных встреч с мигрантами, но априори "не любят" их. Не исключаю также, что это действия украинского ЦИПСо.
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12 час.
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