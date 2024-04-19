Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выступило с комментарием, в соответствии с которым удар Израиля по Ирану не привел к повреждениям на ядерных объектах Исламской Республики.
МАГАТЭ: Атака Израиля не повредила ядерные объекты Ирана
Комментарии
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HB
Halszka Brzozowska
Dopóki Izrael jest w Palestynie - spokoju,pokoju, bezpieczeństwa nie będzie tam wcale 😥😥☹️☹️ Izrael powinien odejść z Palestyny na zawsze..
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19 час.
HotRS
Даже если Израиля в Палестине не будет, то ничего не изменится. Проблема палестинцев в том, что у них нет единства.
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18 час.
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