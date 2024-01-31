«История Камилы — это наша боль»: срок дисквалификации Валиевой удивил всех, Тутберидзе и Пацев кивают на слабую защиту

Судьба Камилы Валиевой остаётся одной из самых обсуждаемых тем в мировом спорте. Наставница фигуристки Этери Тутберидзе до сих пор затрудняется ответить, как запрещённое вещество попало в организм девушки, а также задаётся вопросом, защищали ли на самом деле её подопечную в Лозанне.
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