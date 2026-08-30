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Оласа — о Сперцяне: «Он приносит «Аль-Ахли» больше пользы, чем Роналду «Аль-Насру»

Оласа — о Сперцяне: «Он приносит «Аль-Ахли» больше пользы, чем Роналду «Аль-Насру»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал игру бывшего одноклубника Эдуарда Сперцяна за саудовский «Аль-Ахли».

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