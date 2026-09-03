Греф заявил о переохлаждении экономики России

Экономика России переохлаждается, рост ВВП замедлился, а ставки должны быть снижены до 10–12% — с такими заявлениями выступили главы ВТБ и Сбербанка на ВЭФ, фактически призвав ЦБ к смягчению политики уже в сентябре.
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