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Греф заявил о переохлаждении экономики России

Греф заявил о переохлаждении экономики России

Экономика России переохлаждается, рост ВВП замедлился, а ставки должны быть снижены до 10–12% — с такими заявлениями выступили главы ВТБ и Сбербанка на ВЭФ, фактически призвав ЦБ к смягчению политики уже в сентябре.

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