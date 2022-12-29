Передача имущества без обязательств по его содержанию Если имеются распорядительные документы о передаче объектов нефинансовых активов без возложения на пользователя имущества обязанности по его содержанию и (или) если согласно организационно-распорядительным документам функции по содержанию такого имущества возлагаются на передающую сторону, в бухгалтерском учете пользователя указанные объекты следует отражать на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в […] Имущество в безвозмездном пользовании – это объект аренды? Безвозмездная передача имущества между юридическими лицами Справка и помощь.